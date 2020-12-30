Meryem Uzerli'den olay hamilelik pozları! Karnı burnunda paylaştı
Meryem Uzerli, doğum öncesi stüdyoya girdi. İkinci çocuğunu kucağına almak için gün sayan Uzerli, hamilelik pozlarını Instagram'da yayımladı.
Eski sevgilisi Can Ateş ile birlikteliğinden 6 yaşında bir kızı olan oyuncu Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda adını açıklamadığı yeni sevgilisinden bebek beklediğini duyurmuştu.
Bir süredir ekranlardan uzak olan 37 yaşındaki Uzerli, doğum öncesi stüdyoya girdi. 8,5 aylık hamile olan oyuncu poz verdi. Uzerli fotoğraflarını takipçileriyle de paylaşmayı ihmal etmedi.
Meryem Uzerli, 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinden tükenmişlik sendromuna yakalandığı gerekçesiyle ayrılmış ve sonrasında da hamile olduğunu açıklamıştı.
Can Ateş ile birlikteliğinden Lara adında bir kızı olan oyuncu, geçtiğimiz aylarda şu açıklamayı yapmıştı:
''Çocuğum kısmetse Ocak ayında dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız. Lara artık 7 yaşında, zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz.''