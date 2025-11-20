Meryem Uzerli'den aşk hayatına dair şok açıklama
"Muhtesem Yüzyıl" dizisinde 'Hürrem Sultan' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Meryem Uzerli, özel hayatına dair samimi açıklamalar yaptı. Şu an bir ilişkisi olup olmadığı sorusuna içtenlikle yanıt veren Uzerli, aşk hayatıyla ilgili merak edilenleri paylaştı.
43 yaşındaki başarılı oyuncu Meryem Uzerli, kariyeri ve özel hayatıyla her zaman magazin gündeminde yer almayı başarıyor. Paylaşımlarıyla da büyük ilgi gören Uzerli, son olarak İstanbul'da katıldığı bir davette basın mensuplarıyla sohbet etti.
2012 yılında iş insanı Can Ateş ile ilişkiye başlayan Uzerli, bu ilişkiden 2 yıl sonra kızları Lara Jemine Uzerli’yi dünyaya getirdi. Ancak, kısa süre sonra yollarını ayıran çift, Uzerli'nin 2021 yılında ikinci kızını, Lily Koi’yi dünyaya getirmesiyle yeni bir döneme adım attı. Almanya'da yaşayan oyuncu, çocuklarıyla birlikte Berlin'de hayatına devam ediyor.
Bir basın mensubunun "Hayatınızda birisi var mı?" sorusuna esprili bir şekilde yanıt veren Uzerli, aşk hayatı hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Yok ben yalnızım. Ama ağlamayın, kötü bir şey değil. Bu güzellikle alakalı değil, daha çok uyumla ilgili bir durum. Şu anda hayatımda biri yok. Bu bir tercih meselesi değil, daha çok kısmet meselesi. Yeterince tecrübe kazandım bu konularda.
O yüzden her zaman yaptığım gibi önce çocuklarım, sonra ailem, arkadaşlarım ve işlerim. Kısmet olursa biriyle tanışırım, doğru olursa da beraber yol alırız."