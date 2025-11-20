Meryem Uzerli'den aşk hayatına dair şok açıklama

Bir basın mensubunun "Hayatınızda birisi var mı?" sorusuna esprili bir şekilde yanıt veren Uzerli, aşk hayatı hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Yok ben yalnızım. Ama ağlamayın, kötü bir şey değil. Bu güzellikle alakalı değil, daha çok uyumla ilgili bir durum. Şu anda hayatımda biri yok. Bu bir tercih meselesi değil, daha çok kısmet meselesi. Yeterince tecrübe kazandım bu konularda.