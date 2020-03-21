Meryem Uzerli yıllar sonra itiraf etti tükenmişlik sendromunu bakın nasıl yaşamış

Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem'i Meryem Uzerli, o dönem ani bir kararla diziye veda etmiş, tüm sevenlerini üzmüştü. Muhteşem Yüzyıl'ı bırakarak Almanya'ya yerleşen Uzerli, 7 sene sonra tükenmişlik sendromuna nasıl yakalandığını anlattı.