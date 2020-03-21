Meryem Uzerli yıllar sonra itiraf etti tükenmişlik sendromunu bakın nasıl yaşamış
Meryem Uzerli, seneler sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde yaşadığı tükenmişlik sendromuna açıklık getirdi. Başarılı oyuncu tam 7 sene sonra bakın neler anlattı.
Bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisinin Hürrem'i Meryem Uzerli, o dönem ani bir kararla diziye veda etmiş, tüm sevenlerini üzmüştü. Muhteşem Yüzyıl'ı bırakarak Almanya'ya yerleşen Uzerli, 7 sene sonra tükenmişlik sendromuna nasıl yakalandığını anlattı.
Şamdan Dergisi'ne açıklamalar yapan başarılı oyuncu, "Tükenmişlik Sendromu"na nasıl yakalandığını şu sözlerle aktardı:
''Hiç kimseyi kırmamak adına her şeye ‘Evet’ deyip durdum. Kendime çok sert davranıyordum. ‘Sen bir makinesin Meryem, bu makine çalışmak zorunda’ deyip duruyordum.''
''İç sesim sürekli ‘mükemmel ol’, ‘disiplini bırakma’ diyordu. Adeta robot gibi olmuştum. Sonunda ekibe ‘Bu tempo bana çok ağır geliyor’ dedim. Sendroma yakalandığımda artık şarjı biten bir makine haline gelmişti.''