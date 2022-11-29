Meryem Uzerli servetine servet kattı! Milyonluk kazancı dudak uçuklattı

Dünya starlarının servetlerini araştıran 'celebsrevealed. com', Uzerli'nin servetinin 10 milyon dolar olduğunu yazmıştı. Geçtiğimiz hafta bir reklamdan iki milyon dolar aldığı konuşulan Meryem Uzerli, yine para bastı. Güzel oyuncu, bir mücevher markasıyla 8 milyon TL'ye anlaşma yeniledi.