Meryem Uzerli servetine servet kattı! Milyonluk kazancı dudak uçuklattı
Muhteşem Yüzyıl dizisinde "Hürrem Sultan" karakteriyle ününe ün katan Meryem Uzerli, servestine servet kattı. Geçtiğimiz hafta bir reklamdan iki milyon dolar aldığı konuşulan Meryem Uzerli'nin bir mücevher markasıyla 8 milyon TL’ye anlaşma yeniledi. İşte tüm detaylar...
Dünya starlarının servetlerini araştıran 'celebsrevealed. com', Uzerli'nin servetinin 10 milyon dolar olduğunu yazmıştı. Geçtiğimiz hafta bir reklamdan iki milyon dolar aldığı konuşulan Meryem Uzerli, yine para bastı. Güzel oyuncu, bir mücevher markasıyla 8 milyon TL'ye anlaşma yeniledi.
Yaklaşık 10 milyon dolar olduğu konuşulan servetiyle Türkiye'nin en zengin aktrisi olan Meryem Uzerli, para basmaya devam ediyor.
Takvim'in haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda İranlı bir modacının markasıyla iki yıllık reklam anlaşması yapan güzel oyuncunun, karşılığında 2 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.
Rol aldığı film ve dizilerden çok reklamlar sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıl çalıştığı bir mücevher markasıyla da iş birliğini yeniledi.