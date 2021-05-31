Meryem Uzerli oyunculuk yapmıyor ama dünyaları kazanıyor bakın nasıl
Meryem Uzerli, uzun bir süredir oyunculuk yapsa da paraya para demiyor. Sosyal medya kazancı dudak uçuklatan cinsten.
Türkiye'yi terk edip Almanya'da hayatını sürdüren Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Uzerli, uzun bir süredir ise herhangi bir yapımda rol almıyor. Oyunculuğa ara veren Uzerli'nin maddi gelir kapısı ise sosyal medya oldu.
Meryem Uzerli, uzun süredir oyunculuk yapmayınca sosyal medya hesabından reklam yapmaya başladı. Son dönemde hiçbir projede yer almayan Meryem Uzerli, 6,7 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından reklam paylaşımlarından binlerce lira kazanmaya başladı.
Oyuncu, hesabından yaptığı her reklam paylaşım başına 25 bin euro yani 259 bin TL kazanıyor. Uzerli'nin kazancı birçok sosyal medya fenomenin üzerinde...
Peki, kazancı dudak uçuklatan Meryem Uzerli kimdir?: 12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.