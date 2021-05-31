Meryem Uzerli oyunculuk yapmıyor ama dünyaları kazanıyor bakın nasıl

Türkiye'yi terk edip Almanya'da hayatını sürdüren Meryem Uzerli, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Uzerli, uzun bir süredir ise herhangi bir yapımda rol almıyor. Oyunculuğa ara veren Uzerli'nin maddi gelir kapısı ise sosyal medya oldu.