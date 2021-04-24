BIST 1.345
DOLAR 8,37
EURO 10,14
ALTIN 478,27

Meryem Uzerli kırmızı halıdaki haliyle yine olay herkesi büyüledi

Meryem Uzerli kırmızı halıdaki haliyle yine olay herkesi büyüledi

Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olmuştu son haliyle mest etti. Moskova Film Festivali için kırmızı halıda objektiflere poz verdi.

Meryem Uzerli kırmızı halıdaki haliyle yine olay herkesi büyüledi

Meryem Uzerli, ikinci kez anne olduktan kısa bir süre sonra eski fiziğine geri döndüğünü herkese gösterdi.  Şu sıralar Moskova Uluslararası Film Festivali'nin konuğu olarak Rusya'da bulunuyor.

115
Meryem Uzerli kırmızı halıdaki haliyle yine olay herkesi büyüledi

Üç ay öne Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getiren Uzerli, 43'üncü Uluslarası Moskova Film Festivali kapsamında düzenlenen galaya katıldı.

215
Meryem Uzerli kırmızı halıdaki haliyle yine olay herkesi büyüledi

Kırmızı halıda siyah bir elbise tercih eden Uzerli'nin kısa sürede formuna kavuştuğu dikkatlerden kaçmadı. 

315
Meryem Uzerli kırmızı halıdaki haliyle yine olay herkesi büyüledi

Uzerli'nin, önemli rollerini Feyyaz Duman, Hakan Karsak ile paylaştığı 'Kovan' adlı film de Moskova'da seyirciyle buluşacak.

415