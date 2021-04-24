Meryem Uzerli kırmızı halıdaki haliyle yine olay herkesi büyüledi
Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde ikinci kez anne olmuştu son haliyle mest etti. Moskova Film Festivali için kırmızı halıda objektiflere poz verdi.
Meryem Uzerli, ikinci kez anne olduktan kısa bir süre sonra eski fiziğine geri döndüğünü herkese gösterdi. Şu sıralar Moskova Uluslararası Film Festivali'nin konuğu olarak Rusya'da bulunuyor.
Üç ay öne Lily Koi adını verdiği ikinci kızını dünyaya getiren Uzerli, 43'üncü Uluslarası Moskova Film Festivali kapsamında düzenlenen galaya katıldı.
Kırmızı halıda siyah bir elbise tercih eden Uzerli'nin kısa sürede formuna kavuştuğu dikkatlerden kaçmadı.
Uzerli'nin, önemli rollerini Feyyaz Duman, Hakan Karsak ile paylaştığı 'Kovan' adlı film de Moskova'da seyirciyle buluşacak.