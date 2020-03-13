Meryem Uzerli günde 20 kez yıkıyor! Coronavirüs için ünlülerin önlemi
TÜRKİYE'de ilk Koronavirüs vakasının ortaya çıkmasıyla ünlü isimler de herkes gibi önlemlerini aldı. Ayrıca sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla önerilerde de bulundular.
Türkiye'de coronavirüsün ortaya çıkmasının ardından ünlüler kendi önlemlerini almaya başladılar. Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını dikkate alan isimler, kişisel hijyene dikkat ediyorlar. İşte ünlü isimlerin aldığı önlemler:
Hülya Koçyiğit : "Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini dikkatle uygulamaya çalışıyorum. Özellikle hijyen konusunda... Ellerimi sürekli yıkıyorum, çantamda el dezenfektanı bulundurmayı ihmal etmiyorum."
Çiğdem Batur : "Panik yok. Daha fazla dikkat ve daha fazla önlem var. 'Bana bir şey olmaz'cılardan olmayın. Önce kendimizi, sonra sevdiklerimizi korumak zorundayız. Sabırlı ve sağduyulu olmalıyız."
İrem Derici : "İş dışında çok dışarı çıkmıyorum. Malum işler de teker teker iptal oluyor. Amsterdam ve Irak konserlerim iptal oldu. Her sabah C ve B vitamini alıyorum. Yurt dışı seyahatlerimi iptal ettim. Grip aşısı oldum. Bol bol el yıkıyorum ve burun spreyi kullanıyorum."
Hülya Avşar : "Ellerimizi yıkamaya, stabil olmaya devam edelim. Dünyada olan bir şey, önlemlerimizi alıp hayatımıza devam edeceğiz."