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Meryem Uzerli görenleri büyüledi son paylaşımı beğeni topladı

Meryem Uzerli görenleri büyüledi son paylaşımı beğeni topladı

Ocak ayında ikinci bebeğini kucağına alan Meryem Uzerli sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Üst üste projelerde yer alan Uzerli, paylaştığı karelerle takipçilerini mest etti.

Meryem Uzerli görenleri büyüledi son paylaşımı beğeni topladı

İkinci bebeğini kucağına aldıktan sonra Instagram paylaşımlarına hız veren ünlü oyuncu Meryem Uzerli, önceki gün güzelliğiyle hayranlarını adeta büyüledi.

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Meryem Uzerli görenleri büyüledi son paylaşımı beğeni topladı

Saç ve makyajıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun fotoğraflarına sevenlerinden, "İkinci bebek, güzelliğine güzellik kattı" şeklinde yorumlar yağdı.

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Meryem Uzerli görenleri büyüledi son paylaşımı beğeni topladı

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ocak ayında ikinci kez anne olmuştu. Oyuncu, kızına Lily Koi adını verdi.

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Meryem Uzerli görenleri büyüledi son paylaşımı beğeni topladı

Kızıyla fotoğrafını paylaşan Uzerli, "Seni ailemizde ağırladığımız için çok mutluyuz kızım. Bize katıldığın için çok sevinçliyiz. Seni sonsuza dek koruyacağız" mesajını yazmıştı.

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