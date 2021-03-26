Meryem Uzerli görenleri büyüledi son paylaşımı beğeni topladı
Ocak ayında ikinci bebeğini kucağına alan Meryem Uzerli sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor. Üst üste projelerde yer alan Uzerli, paylaştığı karelerle takipçilerini mest etti.
İkinci bebeğini kucağına aldıktan sonra Instagram paylaşımlarına hız veren ünlü oyuncu Meryem Uzerli, önceki gün güzelliğiyle hayranlarını adeta büyüledi.
Saç ve makyajıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun fotoğraflarına sevenlerinden, "İkinci bebek, güzelliğine güzellik kattı" şeklinde yorumlar yağdı.
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ocak ayında ikinci kez anne olmuştu. Oyuncu, kızına Lily Koi adını verdi.
Kızıyla fotoğrafını paylaşan Uzerli, "Seni ailemizde ağırladığımız için çok mutluyuz kızım. Bize katıldığın için çok sevinçliyiz. Seni sonsuza dek koruyacağız" mesajını yazmıştı.