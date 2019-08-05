Meryem Uzerli ev halini paylaştı! Seksi güzel sosyal medyayı salladı
Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından ev halini paylaştı, seksi pozu sosyal medyayı salladı.
Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl'ın güzel oyuncusu Meryem Uzerli'nin ardından rol aldığı projelerde başarıyı yakalayamamış ve uzun soluklu bir projede yer alamamıştı. Televizyon ekranlarından uzak kalan Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü güzel, Instagram'ın hikaye kısmında evinde çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaştı. Uzerli'nin seksi pozu oldukça dikkat çekti.
Meryem Uzerli, uzun soluklu bir projede yer almasa da reklamlarda boy göstermesi sayesinde anlaşma yaptığı firmaların davetlileri olarak dünya çapında festivallerde de yer alıyor.
Meryem Uzerli'nin son olarak, Hollywood'un kapılarını aralayacağı bir yapımda Oscarlı oyuncu Halle Berry ile beraber oynayacağı iddia edilmişti.