Meryem Uzerli ev halini paylaştı! Seksi güzel sosyal medyayı salladı

Meryem Uzerli ev halini paylaştı! Seksi güzel sosyal medyayı salladı

Uzun zamandır ekranlarda göremediğimiz Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından ev halini paylaştı, seksi pozu sosyal medyayı salladı.

Meryem Uzerli ev halini paylaştı! Seksi güzel sosyal medyayı salladı - Sayfa 1

Yayınlandığı dönem reyting rekorları kıran Muhteşem Yüzyıl'ın güzel oyuncusu Meryem Uzerli'nin ardından rol aldığı projelerde başarıyı yakalayamamış ve uzun soluklu bir projede yer alamamıştı. Televizyon ekranlarından uzak kalan Uzerli, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 

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Meryem Uzerli ev halini paylaştı! Seksi güzel sosyal medyayı salladı - Sayfa 2

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü güzel, Instagram'ın hikaye kısmında evinde çekilmiş bir karesini takipçileriyle paylaştı. Uzerli'nin seksi pozu oldukça dikkat çekti.

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Meryem Uzerli ev halini paylaştı! Seksi güzel sosyal medyayı salladı - Sayfa 3

Meryem Uzerli, uzun soluklu bir projede yer almasa da reklamlarda boy göstermesi sayesinde anlaşma yaptığı firmaların davetlileri olarak dünya çapında festivallerde de yer alıyor.

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Meryem Uzerli ev halini paylaştı! Seksi güzel sosyal medyayı salladı - Sayfa 4

Meryem Uzerli'nin son olarak, Hollywood'un kapılarını aralayacağı bir yapımda Oscarlı oyuncu Halle Berry ile beraber oynayacağı iddia edilmişti. 

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