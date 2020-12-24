Meryem Uzerli doğuma günler kala paylaştı işte karnı burnunda pozlar
İkinci kez anne olmak için gün sayan Meryem Uzerli, sosyal medya hesabından hamilelik pozlarını yayımldı.
Hala bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisindeki karakteriyle hatırlanan dizinin Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli, şimdilerde ikinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Uzerli, bu esnada sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
8 aylık hamile olan ve ikinci kez anne olmanın heyecanını yaşayan güzel oyuncu Meryem Uzerli, Rico Zartner'in objektifine poz verdi. Ünlü oyuncu verdiği pozları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşmayı ihmal etmedi.
Instagram'da 6 milyonun üzerinde takipçisi olan Meryem Uzerli'nin karnı burnunda pozları binlerce beğeni ve yorum aldı.
Bir yıldır Amerikalı sevgilisiyle Berlin’de yaşayan Uzerli, kız bebek dünyaya getireceğini duyurmuştu.