Meryem Uzerli doğuma günler kala paylaştı işte karnı burnunda pozlar

Hala bir döneme damga vuran Muhteşem Yüzyıl dizisindeki karakteriyle hatırlanan dizinin Hürrem Sultan'ı Meryem Uzerli, şimdilerde ikinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşıyor. Uzerli, bu esnada sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.