Meryem Uzerli DNA dizilimine baktırınca büyük şok yaşadı 'Birçok şey ortaya çıktı'
MOSKOVA Film Festivali'nde fırtınalar estiren Meryem Uzerli, DNA dizilimine baktırınca yaşadığı şoku anlattı.
Seneler önceki Hürrem Sultan rolüyle hala aklıllarda olan Meryem Uzerli, geçtiğimiz günlerde Kovan filminin 43. Uluslararası Moskova Film Festivali'ndeki gösterimi için Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitti.
Rusya'da oldukça sıcak bir karşılamayla karşılaşan Uzerli, film festivalinin kırmızı halısında ise fırtınalar estirdi. Henüz yeni anne olmasına rağmen eski fiziğine anında kavuşan güzel oyuncu, herkesin beğenisini kazandı.
Başrol oynadığı Kovan filminin çekimlerinden bahseden Uzerli, yaşadığı zorlukları da anlattı. Kovan filmindeki rolünden bahseden oyuncu, şunları söyledi:
"Ayşe karakteri, şu ana kadar oynadığım karaktere benzemiyor. Ayşe, daha sakin ve daha melankolik bir karakter.''
''Senaryoyu okuduğum zaman, bu projede mutlaka olmak istedim. Bu benim için değişik bir deneyim oldu.