Meryem Uzerli Cadılar Bayramı için Kleopatra oldu sosyal medya yıkıldı
Meryem Uzerli, Cadılar Bayramı kapsamında düzenlenen bir partide Kleopatra oldu ve omuzlarda taşındı.
Bir döneme damga vuran dizi Muhteşem Yüzyıl ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan ardından yaşadığı 'Tükenmişlik Sendromu' ile magazin gündeminde uzun bir süre konuşulan Meryem Uzerli, son zamanlarda sıklıkla paylaşımlarıyla gündeme gelirken Cadılar Bayramı kostümüyle sosyal medyaya damga vurdu.
Meryem Uzerli, Cadılar Bayramı konseptli bir partiye katıldı ve kostüm seçimini Kleopatra'dan yana yaptı. Sosyal medya hesabı Instagram'dan Kleopatra halini paylaşan Uzerli'nin çok eğlendiği gözlendi.
Kleopatra haliyle omuzlarda taşınan Uzerli'nin Cadılar Bayramı konsepti, takipçileri tarafından beğenildi.
Peki, Meryem Uzerli kimdir?
12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.