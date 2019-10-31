Meryem Uzerli Cadılar Bayramı için Kleopatra oldu sosyal medya yıkıldı

Peki, Meryem Uzerli kimdir?

12 Ağustos 1983 tarihinde, 4 çocuklu bir ailenin en küçük ve ikinci kızı olarak Almanya Hessen'in Kassel Şehri'nde Türk babadan ve Alman anneden dünyaya gelmiştir. İlerleyen yaşlarında Hamburg'a yerleşmiş ve Schauspiel Studio Frese'de oyunculuk ve tiyatro eğitimi almıştır.