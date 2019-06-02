Meryem Uzerli bu sefer etek kaldırdı! Transparan kıyafeti tepki çekmişti
Alman asıllı Türk oyuncu Meryem Uzerli, Cannes Film Festivali'nde giydiği cesur kıyafetin ardından sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.
Türk dizi sektöründe ilk olarak Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan karakterine hayat veren Meryem Uzerli, şimdilerde tüm Türkiye'nin konuştuğu bir isim halinde geldi. Ancak son dönemde oyunculuğundan ziyade giydiği kıyafetlerle gündeme gelen Uzerli, yeni paylaşımıyla ağızları açık bıraktı.
35 yaşındaki güzel oyuncu, son olarak 72. Cannes Film Festivali'ne katılmış ve giydiği transparan kıyafetle magazin gündeminde günlerce konuşulmuştu. Bu fotoğrafı geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yayınlayan Uzerli, büyük bir kesimden tepki almıştı.
Cannes'ta giydiği kıyafet yavaş yavaş hafızalardan silinirken, Uzerli'den önceki akşam yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi. Yazlık elbiselerini giyerek objektif karşısına geçen Uzerli, herhangi bir filtre kullanmadan çektiği karelerle beğeni topladı. Uzerli, kimilerinden de tepki çekti.
Fotoğrafların üzerini kalp ve öpücük emojileri ile süsleyen Uzerli’nin bu karelerine takipçileri farklı paylaşımlar altından ‘Meryem coştu bir kere’ şeklinde yorumlarda bulundu.