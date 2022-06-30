Meryem Uzerli bomba bir proje ile ekranlara geri dönüyor! Partneri ise bakın kim oldu...
Hürrem Sultan rolüyle şöhret kapısını aralayan, güzelliği ile büyüleyen Meryem Uzerli yaşadığı sendrom sebebiyle diziden ayrılmış sonrasında Almanya'ya yerleşmişti. Gözlerden uzak bir şekilde kızlarını büyüten Uzerli bomba bir projeyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Disney Plus'ta yayınlanacak olan Ru dizisi için kamera karşısına geçecek olan Uzerli'nin partneri belli oldu..
Bir dönem izleyici tarafından beğeniyle izlenen "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan rolüyle yıldızı parlayan, güzelliği ile büyüleyen Meryem Uzerli yaşadığı sendrom sebebiyle Almanya'ya yerleşmişti. Gözlerden uzak bir şekilde kızlarını büyüten Uzerli bomba bir projeyle ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Disney Plus'ta yayınlanacak...
Partneri merak ediliyordu
Çekimleri Urla'da gerçekleşecek olan Ru dizisi için kamera karşısına geçecek olan Uzerli'nin partneri merak konusu olmuştu. İşte güzel oyuncunun yeni partneri...
Hayranlarına kavuşmaya hazırlanıyor
Bir süredir ekranlardan uzak olan Meryem Uzerli, "Ru" dizisi ile yeniden hayranlarına kavuşuyor. Uzerli'nin genç partneri herkes tarafından merak ediliyor. Bakın kim oldu...
Urla'da çekilecek
Medyapım’ın 14 Haziran’da Türkiye pazarına girecek olan Disney Plus için çekeceği Ru dizisinin hazırlıkları sürüyor. Meryem Uzerli’nin başrolünü oynayacağı dizi Urla’da çekilecek.