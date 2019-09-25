Meryem Uzerli Altın Koza'ya katılmak için uçağa bindi! Hastalanınca apar topar uçaktan indirildi
ADANA Altın Koza Film Festivali'ne katılmak için Berlin'de uçağa binen ünlü oyuncu Meryem Uzerli uçakta fenalaşıp kusmaya başlayınca görevliler tarafından apar topar uçaktan indirildi.
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli bu sabah Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında gösterilen ve arıcılıkla uğraşan bir kadının doğa ile mücadelesini konu eden Kovan filminin gösterimine katılmak için Berlin'de uçağa bindi.
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Ancak bir gün önce de New York'tan gelen Uzerli, aşırı yorgunluk nedeniyle uçakta fenalaştı. Ünlü oyuncu kusmaya başlayınca görevliler tarafından uçaktan indirildi. Durumu ile ilgili açıklama gelmedi.
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15.00'da Adana'da olması beklenen oyuncunun bu nedenle 17.30'daki başrolünü oynadığı "Kovan" filminin gösterimine katılamayacağı öğrenildi.
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Eylem Kaftan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Burcu Salihoğlu, Hakan Karsak gibi isimler yer alıyor.
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