Meryem Uzerli 5 aylık hamile olduğunu söyledi cinsiyetini de açıkladı
Meryem Uzerli'nin hamile olduğu iddia edilmiş, bir kız bebek daha beklediği öne sürülmüştü. Uzerli'den iddialara yanıt gecikmedi.
Seneler önce Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli, her hareketiyle magazin gündemine gelmeye devam ediyor.
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İmaj değişiminden sosyal medyada yaptığı paylaşımlara kadar ilgiyle takip edilen Uzerli hakkında son olarak şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.
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Zamazingo adlı bir magazin sayfasının iddiasına göre; bir süredir Amerikalı sevgilisiyle Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli 5 aylık hamile.
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Burada bir kafe açan Uzerli; sessiz, sakin ve skandallardan uzak bir hayat seçerek yaşamaya başlamış. Ayrıca Can Ateş’ten olan kızı Lara’yı 2014 yılında dünyaya getiren oyuncu, yine bir kız bebek bekliyormuş.
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