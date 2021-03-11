Mervenur Polat'ı iple boğup bu pencereden attı! Komşu her şeyi anlattı: Sürekli kapım çalınıyordu

Antalya'da, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik, fiziki takip ve dinleme sonucunda 7 Mart’ta Cüneyt Akyol polis tarafından gözaltına alındı.