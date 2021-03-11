Mervenur Polat'ı iple boğup bu pencereden attı! Komşu her şeyi anlattı: Sürekli kapım çalınıyordu
ANTALYA 'da 4,5 aydır kayıp olan Merve Nur Polat öldürülüp paketlenmiş ve kuryeyle yollanmıştı. Cüneyt Akyol'un komşusu Kaan Asilzade 'Mervenur'u eve girerken gördüm'' deyip anlattı.
Antalya'da, geçen yıl 19 Ekim günü arkadaşıyla buluşacağını söyleyerek evden ayrıldıktan sonra kendisinden uzun süre haber alınamayan 1 çocuk annesi Mervenur Polat ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yapılan teknik, fiziki takip ve dinleme sonucunda 7 Mart’ta Cüneyt Akyol polis tarafından gözaltına alındı.
Akyol sorgusunda, Mervenur Polat’ın cesedinin yerini söyledi. Akyol’un yer göstermesiyle geçen pazar günü Muratpaşa ilçesinde kendi ailesinin oturduğu apartmanın çatı katında Mervenur Polat’ın cesedi bulundu. Polat'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Dövmeden teşhis: Yakınları ile Adli Tıp Kurumu morguna gelen Kenan Polat, cesedi kısmen çürüyen kız kardeşini parmağındaki kurdele ile kolunun iç kısmında adının yazılı olduğu, çürüme nedeniyle ‘Merve’si silinmiş sadece ‘Nur’u kalan dövmelerden teşhis etti.
40 kiloya düştü: Uyuşturucu madde kullandığı için 40 kiloya kadar düştüğü belirtilen Mervenur Polat'ın cesedinin büyük bölümünün çürüdüğü saptandı.