Merve Terim Çetin bebeğini kaybetti Fatih Terim'in kızı soluğum kesildi duyurdu

Bir kaç hafta önce ikinci kez anne olacağını bu fotoğrafla duyuran Merve Terim Çetin biz aslında burada 4 kişiyiz diyerek şunları yazmıştı...

Bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa da, ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim, ve bu yüzden yolum zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım...