Merve Terim Çetin bebeğini kaybetti Fatih Terim'in kızı soluğum kesildi duyurdu
Fatih Terim'in büyük 38 yaşındaki Merve Terim Çetin kötü haberi instagram hesabından duyurdu. İkinci kez annelik heyecanı yaşayan Merve Terim Çetin bebeğini kaybettiğini sesim, soluğu kesildi mesajıyla duyurdu. Ahmet Baran Çetin ile evli olan Merve Terim Çetin'in Yaman adında bir oğlu var.
Geçtiğimiz günlerde 'deli olduğumu düşünenler çoğunluktadır' diyerek ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyuran Fatih Terim'in büyük kızı 38 yaşındaki Merve Terim Çetin'de kahreden haberi duyurdu.
Ben en çok anne olmayı sevdim diyen Merve Terim Çetin karnındaki bebeğini kaybettiği duyurdu. Zorlu bir hamilelik geçireceğini ve risklerinin olduğunu kabul eden Fatih Terim'in kızı Merve Çetin'in annelik heyecanı yarım kaldı.
Bir kaç hafta önce ikinci kez anne olacağını bu fotoğrafla duyuran Merve Terim Çetin biz aslında burada 4 kişiyiz diyerek şunları yazmıştı...
Bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa da, ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim, ve bu yüzden yolum zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım...
Anne olmak demek, birlikte büyümektir. Hatta derler ya kimi zaman çocuk, anneyi büyütür, geliştirir. Biz de aynen böyle oldu, Yaman beni büyüttü, geliştirdi ve cesaretlendirdi. Kişiliğinizi ve önceliklerinizi değiştiren bir olgu, annelik. Düşündüğünüzde kendinden bir insan çıkarmak hiç bir anlamda kolay değil, fiziksel değişikliklerin yanında, ruhsal değişimlerde sırtınızda. Ve bu yük biz prematüre annelerinde tahmin ettiğinizden de fazla..