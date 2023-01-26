Merve Taşkın, 'müstehcen paylaşım' davasında beraat etti! Duruşmaya sütyenle geldi

Beraatini talep etti

Duruşmada son sözü sorulan Merve Taşkın, beraatini talep etti. Avukat Altun da emniyetten gelen yazılara göre adı geçen internet sitesinin bulunamadığını belirterek, iki duruşma arasında ihbarcı tarafından Merve Taşkın'ın özel bilgilerinin mahkemeye sunulmasıyla ilgili de suç duyurusu yapacaklarını söyledi.