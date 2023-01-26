Merve Taşkın, 'müstehcen paylaşım' davasında beraat etti! Duruşmaya sütyenle geldi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın, “OnlyFans” hesabından müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada beraat etti, Karar sonrası "Umarım bundan sonra savcılarımız, sadece bikini, dekolte gördüm diyerek bu davaları açmaktan vazgeçerler" dedi.
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın'ın, “OnlyFans” hesabındaki müstehcen içerikli görüntü paylaştığı iddiasıyla yargılandığı davada mahkeme beraat kararı verdi. Karar sonrası avukatına sarılıp "çok mutluyum" diyen Merve Taşkın, kendisine dava açan savcıya iğneleyici göndermeler yaptı.
Hakimin karşısına sütyenle çıktı!
İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya ilk celsede olduğu gibi Merve Taşkın'ın giydiği kıyafet damga vurdu. Duruşmaya avukatları Feyza Altun ve Emrah Karatay birlikte katılan Taşkın'ın sütyen yeklindeki kıyafetle hakim karşısına çıkması dikkat çekti.
Beraatini talep etti
Duruşmada son sözü sorulan Merve Taşkın, beraatini talep etti. Avukat Altun da emniyetten gelen yazılara göre adı geçen internet sitesinin bulunamadığını belirterek, iki duruşma arasında ihbarcı tarafından Merve Taşkın'ın özel bilgilerinin mahkemeye sunulmasıyla ilgili de suç duyurusu yapacaklarını söyledi.
Savcı da beraat istedi
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, dosyaya yansıyan görüntülerde sanığın tamamen çıplak olduğu fotoğraf ve videoların bulunmadığı, görüntülerin müstehcen nitelik taşımadığı ve suçun unsurları oluşmadığından sanığın beraatine karar verilmesini istedi.