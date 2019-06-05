Merve Sevi bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı saladı!

İlk bölümü 2006 yılında yayınlanan Yalancı Yarim dizisinde başrolü Barış Akarsu ile paylaşan Merve Sevi, sarsılmaz bir ün yakalamıştı. Şimdilerde ise kendini tiyatroya adayarak televizyon ekranlarından uzak kalan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.