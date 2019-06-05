Merve Sevi bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı saladı!
Son zamanlarda televizyon ekranlarında pek yer almayan Merve Sevi, bikinili paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
İlk bölümü 2006 yılında yayınlanan Yalancı Yarim dizisinde başrolü Barış Akarsu ile paylaşan Merve Sevi, sarsılmaz bir ün yakalamıştı. Şimdilerde ise kendini tiyatroya adayarak televizyon ekranlarından uzak kalan güzel oyuncu, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.
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Sosyal medyayı aktif kullanan Sevi, bikinili paylaşımıyla kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. Bikinili paylaşımının altına ise ''Zamanı geliyor sanki, dengeden şaşmayınız.'' notunu düştü.
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Düzgün fiziğiyle binlerce beğeni alan Sevi, 2017 yılında hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu ile oynadığı Yalancı Yarim dizisiyle, büyük bir ivme yakalamıştı.
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Şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat yaşayan yıldız, 24 Temmuz 1987 yılında Artvin'de dünyaya geldi.
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