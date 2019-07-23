Merve Özbey'in 'özür dilerim, susarım ve peşinden giderim' sözleri herkesi şaşırttı

Yalıkavak Tren Beach de sahne alan ünlü sanatçı Merve Özbey hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Gündüz denize giren yerli yabancı turistler denizin, güneşin ve sahilin tadını çıkarırken, bir yandan da Merve Özbey konserini izledi.