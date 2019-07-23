Merve Özbey'in 'özür dilerim, susarım ve peşinden giderim' sözleri herkesi şaşırttı
Pop müziğinin sevilen ismi Merve Özbey, Bodrum konserinde hayranlarına aşk ve ilişkiler hakkında tavsiyeler verdi. Özbey'in tavsiyelerine hayranları şaşırdı.
Ünlü şarkıcı Merve Özbey, Bodrum'da sahne aldı. Özbey konser sırasında hayranlarına verdiği tavsiyelerle ilginç anlar yaşattı. Özbey’in, “Ben haklı olsam da seviyorsam özür dilerim, susarım ve peşinden giderim” sözleri ise şaşırttı.
Yalıkavak Tren Beach de sahne alan ünlü sanatçı Merve Özbey hayranlarına unutulmaz bir gün yaşattı. Gündüz denize giren yerli yabancı turistler denizin, güneşin ve sahilin tadını çıkarırken, bir yandan da Merve Özbey konserini izledi.
Hareketli parçalarla tatilcileri tren beach de coşturan Özbey bir ara arabesk parçalara da yer vererek tatilcilere duygu dolu anlar yaşattı.
DJ Erdem Kınay ile birlikte tatilcileri unutulmaz bir gün yaşatan Merve Özbey, aşk acısı çeken gençlere tavsiyeler vererek, “aşk acısı çeken var mı? Çekiyorsa arasın sevdiğini konuşsun.