Merve Özbey sosyal medyada takipçisini ifşa edip ateş püskürdü
Geçtiğimiz günlerde kına gecesi gerçekleşen Merve Özbey, sosyal medyadan takipçisini ifşa etti. Özbey, takipçisine cevabı da yapıştırdı.
Geçtiğimiz günlerde iki senedir aşk yaşadığı Kenan Koçak ile kına gecesi düzenleyen Merve Özbey, herkes tarafından konuşulan kına gecesinin ardından sosyal medyadan gelen tepkilere cevap vermeyi ihmal etmedi. Özbey, kendisine hakaret eden takipçisini de ifşa etti.
Kına gecesinde giydiği kırmızı uzun elbisesinin içinde kilolu gözüktüğünü söyleyen takipçileri, Özbey'i eleştiri yağmuruna tuttu. Bir takipçisi ise eleştiriyi hakarete taşıyınca ünlü şarkıcı, ifşa etti.
Merve Özbey'in takipçisi, "İnsan gelin olacağım diye az boğazını tutar Merve. Otur da o gıdığına ağla" yorumunu yaptı.
Özbey, bu yorumu ifşa ederken, cevabını da verdi. İşte Merve Özbey'in cevabı:
"Songül hanım, ben oturup gıdığıma ağlamak yerine, kalbinizin güzel olması için oturup dua edeceğim. Allah yardımcınız olsun!''