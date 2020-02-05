Merve Özbey sosyal medyada takipçisini ifşa edip ateş püskürdü

Geçtiğimiz günlerde iki senedir aşk yaşadığı Kenan Koçak ile kına gecesi düzenleyen Merve Özbey, herkes tarafından konuşulan kına gecesinin ardından sosyal medyadan gelen tepkilere cevap vermeyi ihmal etmedi. Özbey, kendisine hakaret eden takipçisini de ifşa etti.