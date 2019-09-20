Merve Özbey sevgilisi Kenan Koçak ile evleniyor sosyal medyadan duyurdu
Merve Özbey, sevgilisi Kenan Koçak ile hayatını birleştiriyor, sosyal medyadan duyurdu.
Şarkıcı Merve Özbey, yaklaşık bir senedir beraber olduğu Kenen Koçak ile evlilik kararı aldı. Aşklarını her fırsatta sosyal medyadan takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen çiftten Merve Özbey, evlilik haberini de sosyal medyadan verdi.
Müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Merve Özbey, paylaşımına şu sözleri not düştü:
"Ne diyeyim ki... Ben senden razı sen benden... Ailelerimiz desen hepsine binlerce şükür... Canan Tan’ın bir kitabı var 'Yüreğim Seni Çok Sevdi' diye... Hakikaten seni çok seviyorum sevgilim! Hem de çok.... Ahaliiiii biz evleniyoruz...."
Peki, Merve Özbey kimdir?
Merve Özbey, 17 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi, aslen Erzurum'ludur. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Sanat Müziği eğitimi aldı.