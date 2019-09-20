Merve Özbey sevgilisi Kenan Koçak ile evleniyor sosyal medyadan duyurdu

"Ne diyeyim ki... Ben senden razı sen benden... Ailelerimiz desen hepsine binlerce şükür... Canan Tan’ın bir kitabı var 'Yüreğim Seni Çok Sevdi' diye... Hakikaten seni çok seviyorum sevgilim! Hem de çok.... Ahaliiiii biz evleniyoruz...."