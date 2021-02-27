Merve Özbey kızını kucağına aldı ilk kez anne oldu ismini bakın ne koydu
Merve Özbey, dün akşam saatlerinde anne olmanın heyecanını yaşadı. Ünlü şarkıcı kızını kucağına aldı.
2020 yılının şubat ayında görkemli bir kına ve düğün töreniyle iş insanı Kenan Koçak ile evlenen Merve Özbey anne oldu. Hamilelik sürecini koronavirüs nedeniyle evinde geçiren ve doğal hallerini sık sık sosyal medya hesabından yayınlayan şarkıcı, dün kızını dünyaya getirdi.
İlk bebeklerini kucağına alan çift, kızlarına Elif Özüm adını verdiler. Hastanenin başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Merve Özbey ile Kenan Koçak çiftinin bebeği, 47 cm ve 2.530 gram olarak dünyaya geldi. Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."
Çiftten ilk aile pozu ise henüz gelmedi.