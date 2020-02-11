Merve Özbey Kenan Koçak ile evlendi ilk işi bakın ne oldu

Önceki akşam Raffles Otel'de dillere destan bir düğün ile dünyaevine giren Merve Özbey, Kenan Koçak ile evliliğinden söz ettirmeye devam ediyor. 650 kişinin katıldığı düğün için oldukça yüklü bir miktar harcama yapan Özbey'in nikahın ardından ilk işi sosyal medya hesabındaki değişiklik oldu.