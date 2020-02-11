Merve Özbey Kenan Koçak ile evlendi ilk işi bakın ne oldu
İki senedir birlikte olduğu aşkı Kenan Koçak ile evlenen Merve Özbey, görkemli düğünün ardından ilk olarak sosyal medyaya el attı.
Önceki akşam Raffles Otel'de dillere destan bir düğün ile dünyaevine giren Merve Özbey, Kenan Koçak ile evliliğinden söz ettirmeye devam ediyor. 650 kişinin katıldığı düğün için oldukça yüklü bir miktar harcama yapan Özbey'in nikahın ardından ilk işi sosyal medya hesabındaki değişiklik oldu.
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Kenan Koçak ile hayatını birleştiren şarkıcı, sosyal medya hesabı Instagram'da soyadını 'Merve Özbey Koçak' olarak güncelledi. Özbey'in, yoğun konser programı nedeniyle ikilinin balayı yapamayacakları da öğrenildi.
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Öte yandan Merve Özbey, eşi ile bu karesini sosyal medya hesabından, "Veee... Mutlu son... Allah'ım isteyen herkese nasip etsin..." notuyla yayınladı.
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Görkemli düğün için ise Merve Özbey'in gelinliğini Sezanur Akay hazırladı.
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