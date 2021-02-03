Merve Özbey karnı burnunda poz verdi ünlü isimler yorum yağdırdı

Merve Özbey, geçtiğimiz yılın şubat ayında hayatını Kenan Koçak ile birleştirdi. Özbey anne olmak için ise uzun süre beklemedi. Hayranlarına müjdeli haberi kısa sürede haber veren başarılı şarkıcı, pandemi sürecinde evde huzurlu bir hamilelik geçiriyor.