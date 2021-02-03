Merve Özbey karnı burnunda poz verdi ünlü isimler yorum yağdırdı
Merve Özbey, anne olmak için artık gün sayıyor. Hamilelik pozunu sosyal medyada paylaştı, birçok ünlü isim yorum yaptı.
Merve Özbey, geçtiğimiz yılın şubat ayında hayatını Kenan Koçak ile birleştirdi. Özbey anne olmak için ise uzun süre beklemedi. Hayranlarına müjdeli haberi kısa sürede haber veren başarılı şarkıcı, pandemi sürecinde evde huzurlu bir hamilelik geçiriyor.
Artık bebeğini kucağına almak için gün sayan Özbey, bu esnada sevenleriyle sosyal medya sayesinde iletişim kuruyor. Son olarak zaman zaman paylaştığı hamilelik pozlarına bir yenisini ekleyerek ise beğenileri topladı.
Gri sabahlığı ve pembe elbisesi ile poz veren 32 yaşındaki şarkıcı, gönderisine, "Tünaydın... Yapılması gerekenler yapıldı, bir fincan limonlu çayı hak ettim sanırım" notunu düştü.
Özbey'in karnı burnunda bu pozu binlerce beğeni alırken ünlü arkadaşları ise gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.