Merve Özbey karnı burnunda konser verdi, şıklığından ödün vermedi
Türk Pop Müziği'nin güçlü seslerinden Merve Özbey karnı burnunda haliyle önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi. En sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren Özbey şıklığından ödün vermedi. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen güzel şarkıcı samimi açıklamalarda bulundu.
Kendisine has sesiyle, şarkılarıyla adından söz ettiren Pop Müziği'nin güçlü sesi Merve Özbey önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi. 8 aylık hamile Özbey en sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Şıklığından ödün vermeyen Özbey konser boyunca iki farklı kostüm tercih etti. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Özbey samimi açıklamalarda bulunarak "Doğum sürecinde boş kalmamak adına sıkı çalışıyoruz." dedi.
Türk Pop Müziği’nin güçlü sesi Merve Özbey geçtiğimiz akşam Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda, Poll Production by Polat Yağcı organizasyonu ile Paraf Kuruçeşme Açıkhava'da sahne aldı.
İkinci bebeğine 8 aylık hamile olan Özbey, doğum öncesi son konserinde sevenleriyle buluştu.
Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri kapsamında 'Tamamen Arabesk' konseptiyle hayranlarının karşısına çıkan Özbey, sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.