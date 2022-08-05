Merve Özbey karnı burnunda konser verdi, şıklığından ödün vermedi

Kendisine has sesiyle, şarkılarıyla adından söz ettiren Pop Müziği'nin güçlü sesi Merve Özbey önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava'da konser verdi. 8 aylık hamile Özbey en sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. Şıklığından ödün vermeyen Özbey konser boyunca iki farklı kostüm tercih etti. Konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Özbey samimi açıklamalarda bulunarak "Doğum sürecinde boş kalmamak adına sıkı çalışıyoruz." dedi.