Merve Özbey hamileliğini öğrenince bakın neler düşünmüş 'Çok ağladım'
Yaklaşık altı aylık hamile olan Merve Özbey, hamile olduğunu öğrendiğinde neler düşündüğünü anlattı.
Dokuz ay önce Kenan Koçak ile nikah masasına oturan şarkıcı Merve Özbey, takipçilerinin sorularını yanıtladı. Yaklaşık altı aylık hamile olan Özbey, bir takipçisinin "Anne olacağınızı öğrendiğiniz ilk an ne hissettiniz?" sorusuna yanıt verdi.
Merve Özbey, konuyla ilgili, "Şaşırmıştım. Çok ağladım. İnanılmaz bir mutluluk hissettim. Bir yandan da tedirgin oldum. Hiç bilmediğim bir duygu aslında, tarif etmek biraz güç" açıklamasını yaptı.
"Kalabalık bir aile olalım istiyorum" diyen Merve Özbey'e geçtiğimiz günlerde bir takipçisinin "Ne zaman çocuk yapacaksınız?" sorusu hatırlatılmıştı.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 31 yaşındaki Özbey, şu ifadeleri kullanmıştı:
''Sosyal medyada herkesin birbirine ulaşması çok kolay oldu. Kim ne hakla benim yatak odamı sorabiliyor! Yatak odası insanın mahrem yeridir.''