Merve Özbey büyük bir sınavdan geçiyorum deyip Instagram'da itiraf etti
Merve Özbey Instagram'da Aşkım Kapışmak'ın canlı yayınına katıldı ve karantina günlerine dair itiraflarını yaptı. Zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Özbey sebebini de anlattı.
Koronavirüs birçok kişinin evinin kapanmasına neden oldu. Durum böyle olunca herkes sosyal medyaya ağırlık verdi. Ünlü isimler de sevdiklerinden ayrı kalmamak için Instagram, YouTube gibi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlar yapmaya başladı.
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Merve Özbey ve davranış bilimleri uzmanı Aşkım Kapışmak da Instagram hesabı üzerinden canlı yayın açarak sohbet etti. Karantina günlerinden bahseden Merve Özbey, zor günler geçirdiğini itiraf etti.
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Özbey, "İyi olmaya çalışıyorum. Sabır ve tevekkülle hayatımı geçirmeye çalışıyorum. Kitap okuyorum" dedi.
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"Çocuk geliyor mu?" sorusunu Özbey, şu yanıtı verdi:
''Keşke. Ben çok istiyorum. Çocuk yapmanın çok bencil olduğunu düşünüyordum. Evlendikten sonra çok mutluyuz, çocukla taçlandırmak çok güzel olur.''
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