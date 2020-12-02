Merve Özbey acı haberi böyle duyurdu babası Ahmet Özbey hayatını kaybetti

Acı haber sonrası Merve Özbey sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Babasıyla fotoğrafını paylaşan şarkıcı şu ifadeleri kullandı:

''Geçen sene tam bugün bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı anlatamam. Neler değişti babacığım. Mesela dün sen gittin. Bir günde artık ne pazarların ne Fener maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem, sesin yerine geldi mi mesela, yemek yiyebiliyor musun? Ne garip...''