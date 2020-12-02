Merve Özbey acı haberi böyle duyurdu babası Ahmet Özbey hayatını kaybetti
Merve Özbey'in babası hayatını kaybettti. Özbey, 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey'in ölüm haberini sosyal medyadan duyurdu.
Anne olmak için gün sayan Merve Özbey, baba acısıyla sarsıldı. Geçtiğimiz şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile evlenen şarkıcının, 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Acı haber sonrası Merve Özbey sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Babasıyla fotoğrafını paylaşan şarkıcı şu ifadeleri kullandı:
''Geçen sene tam bugün bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı anlatamam. Neler değişti babacığım. Mesela dün sen gittin. Bir günde artık ne pazarların ne Fener maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem, sesin yerine geldi mi mesela, yemek yiyebiliyor musun? Ne garip...''
Merve Özbey geçtiğimiz haftalarda kız bebek dünyaya getireceğini şu ifadelerle duyurmuştu:
''Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür...''
Merve Özbey: 18 Temmuz 1988, İstanbul Türk şarkıcı. Merve Özbey, 18 Temmuz 1988 yılında İstanbul'da dünyaya geldi, aslen Erzurumludur.