Merve Oflaz dekolteyi abarttı kasıklarına kadar açtı takipçileri topa tuttu!
Oyuncu Merve Oflaz dün akşam bir defileye katıldı. Yeşil renkte kasık dekolteli bir pantolon tercih eden Oflaz'ın kıyafeti sosyal medyada olay oldu. Yürürken frikik vermemek için dikkat eden ünlü ismin kombini sosyal medya kullanıcılarından geçer not alamadı. Oflaz'ı takipçileri eleştiri yağmuruna tuttu.
2008 yılında katıldığı Survivor yarışmasında birinci olarak yarışma tarihine geçen Merve Oflaz, kariyerine oyunculukla devam etmişti. Son olarak Arka Sokaklar'da oynayan Merve Oflaz, paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.
Sağlıklı beslenmesine ve spor yapmaya özen gösteren 34 yaşındaki ünlü isim, defileye yeşil renkteki kasık dekolteli bir pantolonla katıldı.
Pantolonu göbek dekolteli bir büstiyer ile kombinleyen Oflaz, sosyal medya kullanıcılarının hedefi oldu.
Kombini geçer not alamadı
Merve Oflaz'ın kombinini beğenmeyen sosyal medya kullanıcılarından gelen bazı yorumlar şöyle: "Tarz yapmaya çalışırken saçmalıyorlar"