Merve Dizdar'ı eşi de tiye aldı Masumlar Apartmanı Gülben için bakın ne dedi
Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle yine zirveye oturdu. Dizinin Gülben'i Merve Dizdar'la ise eşi Gürhan Altundaşar da dalga geçti.
Masumlar Apartmanı dizisi TRT1'in yüzünü en çok güldüren yapım oldu. Başarılı oyuncular Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar her Salı akşamı performanslarıyla alkışlanıyor. Dün akşam da nefes kesen bir bölüm ekranlara geldi. Apartmandaki kokudan rahatsız olan Esra'nın şikayetiyle çöp eve gelen zabıtalar karşılarında boş evi gördü.
Esra'nın şikayet telefonunu duyan Han'ın evdeki bütün çöpleri teras katına taşıdığı ve evi boşalttığı ortaya çıktı. Safiye ve Gülben ise boş evi görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Ancak Safiye eşyalarını attığı için Han'a çok kızdı ve sinir krizi geçirdi. Safiye eşyaların terasta olduğunu öğrenince Gülben'le birlikte yeniden eve taşımak istedi. Ancak o sırada yanlarına gelen Naci ise tüm gerçekleri gördü. Naci, Safiye ve Gülben'e yardım ederek çöpleri yeniden eve taşıdı.
Diğer yandan ise Esra'nın hareketlerinden dolayı ondan soğuyan Esat ise Gülben'i şaşırtacak bir hamle yaptı. Eve gelen Esat, Gülben'e birlikte dışarı çıkıp çay içmeyi teklif etti. Başta bunun şaka olduğunu sanan Gülben ise Esat'ın ciddi olduğunu anlayınca hayatının en mutlu anlarını yaşadı.
Han'ın otoparkta gizlediği eski aracında vitrin mankeni kolu ve kadın peruğu bulan İnci ise gerçekleri öğrenmek için eşini takip etmeye başladı. Han'ın gece gizlice çöplüğe gittiğini gören İnci takip etmeyi sürdürdü. Ancak Han, İnci'nin kendisini takip ettiğini anladı.