Merve Dizdar'dan TRT 1 Masumlar Apartmanı itirafı geldi Gülben'i oynuyor

Merve Dizdar'dan TRT 1 Masumlar Apartmanı itirafı geldi Gülben'i oynuyor
TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Masumlar Apartmanın'nda oynayan Merve Dizdar'dan samimi açıklamalar geldi.
Yayımlandığı Salı geceleri hem reytinglere hem sosyal medyaya damgasını vuran dizi Masumlar Apartmanı'nda Gülben karkaterine hayat veren Merve Dizdar, All Magazin'e yaptığı itiraflarıyla adından söz ettirdi.
Merve Dizdar, Gülben karakteriyle gönüllere taht kurdu. Dizdar, son günlerde gündem olan dizisiyle ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Oynadığı karakterden çok etkilendiğini söyleyen Dizdar, şunları söyledi:
"Her çektiğim zor sahnenin gecesinde eve gidip düşünüyorum. Uyuyamıyorum bir süre. Sonra Gülben'i düşünüyorum, her şeye rağmen ayakta kalmaya çalışmasını, hayatta ki çabasını. Çok seviyorum onu."
Merve Dizdar: Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Kendisi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur.