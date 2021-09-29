Merve Dizdar ve eski eşi bir araya geldi takipçileri haydi evlenin dedi
TRT 1 ekranlarının en çok izlenen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine hayat veren ve oyunculuğu ile parmak ısırtan Merve Dizdar boşandığı eşi Gürhan Altundaşar ile yeniden bir araya geldi. Bunu gören hayranları ise 'Haydi yeniden evlenin' baskısı yaptı.
Masumlar Apartmanı dizisi ile yıldızı iyice parlayan ve ard arda yeni projelerle karşımıza çıkan başarılı oyuncu Merve Dizdar 3 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmış ve kendi gibi oyuncu Gürhan Altundaşar ile yollarını ayırmıştı.
Bu ani ayrılık sonrasında dedikodular patlamış ve işin içinde ihanet var iddiaları ortaya dökülmüştü. Merve Dizdar'ın aynı dizide sevgilisi Esat'a hayat veren Uğur Uzunel ile birlikte olduğu söylenmişti.
Aldatma iddiaları ayyuka çıkınca Merve Dizdar ve Uğur Uzunel cephesinden hepsi yalan asla öyle bir şey yok biz arkadaşız açıklaması gelmişti.
3 yıllık evliliklerini geçtiğimiz haziran ayında noktalayan Merve Dizdar ve Gürhan Altundaşar, önceki gün Kadıköy’de bir araya geldi. Boşanmış olmalarına rağmen dostlukları devam eden iki oyuncu, akşam saatlerini birlikte geçirdi.