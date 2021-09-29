Merve Dizdar ve eski eşi bir araya geldi takipçileri haydi evlenin dedi

Masumlar Apartmanı dizisi ile yıldızı iyice parlayan ve ard arda yeni projelerle karşımıza çıkan başarılı oyuncu Merve Dizdar 3 yıllık evliliğini geçtiğimiz aylarda sonlandırmış ve kendi gibi oyuncu Gürhan Altundaşar ile yollarını ayırmıştı.