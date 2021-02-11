Merve Dizdar rolü Gülben'e çok benziyor aşk hayatı itirafları da olay!
Merve Dizdar, Masumlar Apartmanı'nda Gülben karakterine çok benzediğini bir anısıyla anlattı. Aşk hayatına dair sözleri de ilgi çekti.
Merve Dizdar, YouTube’da yayınlanan 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına konuk oldu. 'Masumlar Apartmanı'nda 'Gülben' karakteriyle çok beğenilen oyuncu, hakkında merak edilenleri anlatttı.
Meslaktaşı Gürhan Altundaşar ile mutlu bir evlilik sürdüren Merve Dizdar, oyuncu olmaya çocukluk yıllarında karar verdiğini söyledi. Merve Dizdar açıklamasında şunları söyledi:
"Babamlar beni hentbola gönderdiler, hiç beğenmedim. Basketbola gönderdiler; git gel, git gel öleceğim sıkıntıdan! O da olmuyor. Çocuk korusuna girdim, içim kıyıldı.''
''Şarkı söylemekten hala hoşlanmıyorum. Şarkı söylerken yüzün bir tuhaf oluyor ya dışarıdan kendime baktığımda böyle olsun istemedim.