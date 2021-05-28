Merve Çağıran İsmail Hacıoğlu'nu başka kadınla bastı terk etti olay iddia!
İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran ilişkisinin ihanet yüzünden bittiği söylendi. Çağıran'ın Hacıoğlu'nu başka kadınla bastığı iddiası ise olay!
İsmail Hacıoğlu, eski eşi Duygu Kumarki ile ayrılığının hemen ardından oyuncu Merve Çağıran ile aşk yaşamaya başlamıştı. Hacıoğlu'nun Merve Çağıran yüzünden bittiği öne sürülmüştü. Hem İsmail Hacıoğlu hem de Merve Çağıran iddiaları yalanlamıştı.
Duygu Kumarki ile boşandıktan kısa bir süre sonra meslektaşı Merve Çağıran ile aşk yaşadığını ilan eden oyuncu İsmail Hacıoğlu'nun ilişkisi ise tatsız bitti.
1,5 yıldır birlikte olan çiftin ihanet yüzünden ayrıldığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Hürriyet'in haberine göre, Çağıran'ın Hacıoğlu'nu başka bir kadınla yakaladığı ve bu yüzden onu terk ettiği öne sürüldü.
İsmail Hacıoğlu ve Merve Çağıran, geçen ay tatil dönüşü Cihangir'de görüntülenmiş ve mutluluk pozları vermişti.