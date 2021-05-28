Merve Çağıran İsmail Hacıoğlu'nu başka kadınla bastı terk etti olay iddia!

1,5 yıldır birlikte olan çiftin ihanet yüzünden ayrıldığı magazin gündemine bomba gibi düştü. Hürriyet'in haberine göre, Çağıran'ın Hacıoğlu'nu başka bir kadınla yakaladığı ve bu yüzden onu terk ettiği öne sürüldü.