Merve Boluğur'un yeni projesine Enes Batur'dan destek kanal açtı bakın neler anlattı

Youtube’da bir kanal açan Boluğur, ilk paylaşımını da yaptı. Boluğur, paylaşımında şunları söyledi:

"Hepimizin yaşadığı birlikteliklerle ilgili mevzulara hem mizahi yönden hem de kendi tecrübelerimden yola çıkarak önerilerde bulunarak yaklaştım.''