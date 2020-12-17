Merve Boluğur'un yeni projesine Enes Batur'dan destek kanal açtı bakın neler anlattı
Merve Boluğur, YouTube kanalı için ilk tanıtımını yayımladı. Sosyal medya fenomeni Enes Batur da destek verdi.
Merve Boluğur, uzun zamandır yalnızca sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor. 4 yıldır hiçbir projede yer almayan Boluğur, bu durumdan sıkılmış olacak ki ekranlara olan özlemini YouTube kanalı ile giderme kararı aldı.
Youtube’da bir kanal açan Boluğur, ilk paylaşımını da yaptı. Boluğur, paylaşımında şunları söyledi:
"Hepimizin yaşadığı birlikteliklerle ilgili mevzulara hem mizahi yönden hem de kendi tecrübelerimden yola çıkarak önerilerde bulunarak yaklaştım.''
''Birebir yaşadıklarımdan, yaşadıklarından konu alınmıştır. Amacım kadınların kendi güçlerini yaşaması!''
''Ayrıca kusursuz kadınlar; Sizin de olduğunuz gibi, korkusuzca kendinizi yansıtmanız benim için önemlidir. Bu cesaretlendirme hususunda destekçiniz olarak yanınızdayım."