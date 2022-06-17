Merve Boluğur'un mutluluk gözyaşları: "Trilyonluk iş gelse bu kadar mutlu olmazdım"

Merve Boluğur'un mutluluk gözyaşları: "Trilyonluk iş gelse bu kadar mutlu olmazdım"
Geçtiğimiz günlerde yeni çıkardığı "Şşşt" şarkısıyla ve birbirinden özel açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Merve Boluğur, Altın Melek 2022 "en iyi kadın oyuncu" ödülünün sahibi oldu. Boluğur aldığı ödül karşısında mutluluktan ağladığını Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Uzun zamandır dizi ve film projelerinde yer almasa da yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur, gözyaşlarına boğuldu. Instagram hesabından kendisini duygulandıran gelişmeyi paylaşmayı ihmal etmedi.
Altın Melek 2022 en iyi kadın oyuncu ödülünün kendisine verildiğini söyleyen Merve Boluğur, aldığı ödül karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.
Magazin, Sanat ve müzik dünyasının önemli ödülleri arasında yer alan Altın Melek 2022 ödülleri sahiplerini buldu. 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü ise uzun zamandır herhangi bir projede yer almamasına rağmen oyuncu Merve Boluğur'un oldu.
Ekranlardan uzakta bir yaşam süren Merve Boluğur aldığı ödül karşısında gözyaşlarını tutamadı. Konu ile ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan Boluğur,