Merve Boluğur'un mutluluk gözyaşları: "Trilyonluk iş gelse bu kadar mutlu olmazdım"

Magazin, Sanat ve müzik dünyasının önemli ödülleri arasında yer alan Altın Melek 2022 ödülleri sahiplerini buldu. 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü ise uzun zamandır herhangi bir projede yer almamasına rağmen oyuncu Merve Boluğur'un oldu.