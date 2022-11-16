Merve Boluğur'un mutluluğu 40 gün sürdü babasının evine geri döndü!

2017 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile tek celsede boşanan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile ikinci evliliğini yaptı. Sosyal medya hesabından Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur'un evliliğinde kriz yaşadığı iddia ediliyor.