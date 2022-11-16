Merve Boluğur'un mutluluğu 40 gün sürdü babasının evine geri döndü!
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, 40 gün önce DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Eşiyle sorunlar yaşadığı öne sürülen ünlü oyuncu soluğu baba evine dönmekte aldı. Boluğur'un evi terkedip ailesiyle yaşamaya başladığı söylentiler arasında.
2017 yılında şarkıcı Murat Dalkılıç ile tek celsede boşanan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile ikinci evliliğini yaptı. Sosyal medya hesabından Aydın ile sık sık paylaşım yapan Boluğur'un evliliğinde kriz yaşadığı iddia ediliyor.
2. Sayfa programında yer alan habere göre, Merve Boluğur, her anını paylaştığı Mert Aydın ile paylaşım yapmaktan kaçınıyor.
Aile fotoğrafını yayınlarken Aydın'ı keserek paylaşan Boluğur'un babasının evine döndüğü iddia edildi.
Boluğur, 4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından ailesiyle sık sık paylaşım yapmayı da ihmal etmiyor.