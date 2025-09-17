Merve Boluğur'u hiç böyle görmediniz: Saçlarının rengini değiştirdi bambaşka biri oldu!
Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelirken, bu sefer de değiştirdiği saç rengiyle kendini paylaştı. Onun o halini gören takipçileri tanıyamadı.
Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla çok konuşulan ünlüler arasında yer alıyor. Boluğur son olarak sosyal medya hesabında saç rengini değiştirdiği bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafın altına yorum yağmuru oldu. Onu ilk kez öyle görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
Unutulmaz projelerden 'Acemi Cadı' dizisinde oynadığı 'Ayşegül' karakteriyle şöhrete kavuşan başarılı oyuncu Merve Boluğur, oyunculuğa uzun bir ara verdi.
Paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü isim son olarak yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti. Ancak bu imaj değişikliğini photoshop'la yaptı.
Bir uygulamayla saçlarını açık renge dönüştüren Merve Boluğur bu halini sosyal medya hesabından yayınladı. Oyuncunun yeni imajı sevenlerini ikiye böldü.