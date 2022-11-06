Merve Boluğur’dan ünlü isimleri kızdıracak sözler! ‘’Herkes aynı ve yapay’’
Son günlerde DJ Mert Aydın ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Boluğur, görkemli bir düğünle evlenmişti. Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Instagram hesabından soru cevap yapan oyuncu, verdiği yanıtlarla olay oldu.
Merve Boluğur, geçtiğimiz ay DJ Mert Aydın ile evlenmişti. Sürekli eşiyle birlikte paylaşım yapan Boluğur, Instagram hesabından soru cevap yaptı. Verdiği yanıtlar dikkat çekiciydi.
Boluğur’a güzelliğinin sırrı soruldu. Boluğur, "Annem saçma güzel, babam da aslan gibi yaşına rağmen" diyerek, güzelliğinin ailesinden geldiğini vurguladı.
Ünlü isim, "Acayip rahat bir karakterin var, nasıl böyle olabiliyorsun? Hayranım sana" diye yazan başka bir takipçisine ise "Rahat görünüyorum ama kafamda kurarım çok" cevabını verdi.
Boluğur’a gelen sorulardan biri de, son dönemlerde herkesin estetik yaptırdığı ve herkesin birbirine benzemesiyle ilgiliydi. "Güzellik algısını çok bozdular, herkes birbirinin kopyası olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap verdi.