Merve Boluğur'dan olay paylaşım: 'Sevgilimin yanında bile Yusuf burda olsa' derdim

Merve Boluğur, erkek arkadaşıyla oldukça kafa karıştıran bir video paylaştı. Videoya eklediği aşıklama notunun ilk kelimesi okuyanları şaşırttı. Ünlü oyuncu "Çok acayip bir adamsın sevgilimin yanında bile içimden 'Ah şimdi Yusuf da burada olacaktı ya' derdim içimden" deyinde çoğu takipçisi ünlü oyuncuyu yanlış anladı.