Merve Boluğur'dan olay paylaşım: 'Sevgilimin yanında bile Yusuf burda olsa' derdim
Son dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı, yazdığı not ise kafaları karıştırdı, "Çok acayip bir adamsın sevgilimin yanında bile içimden 'Ah şimdi Yusuf da burada olacaktı ya' derdim içimden" deyince ortalık karıştı.
Sosyal medya paylaşımları son dönemde oyunculuğundan daha fazla gündeme gelen Merve Boluğur, bir erkek arkadaşının doğum gününü kutladığı paylaşımıyla takipçilerinin kafasını karıştırdı. Paylaşımında oldukça samimi olduğu erkek arkadaşının doğum gününü içten ifadelerle kutlayan Boluğur, itiraf gibi bir cümlesiyle dikkat çekti.
Uzun süredir kalbini aşka kapatan ünlü oyuncu erkek arkadaşıyla sıkı fıkı olduğu anları paylaşıp, altına düştüğü notla dikkat çekti. Boluğur'un paylaşımındaki notu okuyanlar yanındaki kişiyi sevgilisi zannetti.
Merve Boluğur, erkek arkadaşıyla oldukça kafa karıştıran bir video paylaştı. Videoya eklediği aşıklama notunun ilk kelimesi okuyanları şaşırttı. Ünlü oyuncu "Çok acayip bir adamsın sevgilimin yanında bile içimden 'Ah şimdi Yusuf da burada olacaktı ya' derdim içimden" deyinde çoğu takipçisi ünlü oyuncuyu yanlış anladı.
İşte Merve Boluğur'un kafa karıştıran o notu: