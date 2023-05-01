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Merve Boluğur'dan "Hülya Avşar'a gerek yok" çıkışı: Saçımı boyatır ben oynarım

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Merve Boluğur'dan "Hülya Avşar'a gerek yok" çıkışı: Saçımı boyatır ben oynarım

Merve Boluğur önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülendi. Setlere geri dönmeye hazırlandığını söyleyen oyuncu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Merve Boluğur'dan "Hülya Avşar'a gerek yok" çıkışı: Saçımı boyatır ben oynarım

Setlere geri dönmeye hazırlandığını söyleyen oyuncu “Sağlam bir rol istiyorum. Manukyan'ın hayatı olabilir, çok da güzel oynarım. Her zaman öyle oynadım, şimdi de onu bekleyeceğim” dedi.

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Merve Boluğur'dan "Hülya Avşar'a gerek yok" çıkışı: Saçımı boyatır ben oynarım

Bu Manukyan’ın oyuncuların gündemine ilk kez gelişi değildi.

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Merve Boluğur'dan "Hülya Avşar'a gerek yok" çıkışı: Saçımı boyatır ben oynarım

"İzin vermediler" demişti

Geçen yıl Hülya Avşar da “Manukyan’ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı ama izin vermediler” demişti.

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Merve Boluğur'dan "Hülya Avşar'a gerek yok" çıkışı: Saçımı boyatır ben oynarım

Merve Boluğur "Hülya Avşar’ın yaşlılığını, benim gençliğini oynamamıza gerek yok. İki dönemi de ben oynarım.

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