Merve Boluğur'dan "Hülya Avşar'a gerek yok" çıkışı: Saçımı boyatır ben oynarım
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Merve Boluğur önceki gün Rumelihisarı'nda görüntülendi. Setlere geri dönmeye hazırlandığını söyleyen oyuncu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Setlere geri dönmeye hazırlandığını söyleyen oyuncu “Sağlam bir rol istiyorum. Manukyan'ın hayatı olabilir, çok da güzel oynarım. Her zaman öyle oynadım, şimdi de onu bekleyeceğim” dedi.
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Bu Manukyan’ın oyuncuların gündemine ilk kez gelişi değildi.
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"İzin vermediler" demişti
Geçen yıl Hülya Avşar da “Manukyan’ı çok oynamak isterdim. Senaryosu yazıldı ama izin vermediler” demişti.
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Merve Boluğur "Hülya Avşar’ın yaşlılığını, benim gençliğini oynamamıza gerek yok. İki dönemi de ben oynarım.
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