Merve Boluğur'dan hayranlarını şaşırtan itiraf: Göğüslerim silikon!
Ünlü oyuncu Merve Boluğur'dan estetik itirafı... Boluğur, "Elbiselerde dolgun dursun diye göğüslerimi büyüttürdüm" dedi.
Acemi Cadı dizisiyle tanınan Merve Boluğur, estetik itirafıyla gündeme geldi. Bir dönem göğüs estetiği yaptırdığını söyleyen güzel oyuncu, "Elbiselerde dolgun dursun diye göğüs estetiği yaptırdım" dedi. Boluğur'un bu itirafı sonrası herkes oyuncunun eski halini araştırmaya başladı.
Gerek paylaşımlarıyla gerekse açıklamalarıyla adından sürekli söz ettiren Merve Boluğur, Günaydın'dan Merve Yurtyapan'a konuştu. Şimdilerde daha sade bir yaşam biçimini benimsediğini dile getiren Boluğur, bir dönem yaptırdığı estetikten dolayı pişman olduğunu söyledi.
"Meşhur siyah taytımı giyip çıkıyorum ve kendimi iyi hissediyorum"
4 yıldır ekranlarda boy göstermeyen güzel oyuncu, "Hayatta biraz sadeliği ön planda tuttuğum bir evredeyim. Belli kalıpların içine girmeyi sevmiyorum, doğal halimi beğeniyorum. Meşhur siyah taytımı giyip çıkıyorum ve kendimi iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
Cesur pozlarıyla da ön plana çıkan Boluğur, Göğüs estetiği pişmanlığını da dile getirdi: