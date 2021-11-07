Merve Boluğur'dan hayranlarını şaşırtan itiraf: Göğüslerim silikon!

Gerek paylaşımlarıyla gerekse açıklamalarıyla adından sürekli söz ettiren Merve Boluğur, Günaydın'dan Merve Yurtyapan'a konuştu. Şimdilerde daha sade bir yaşam biçimini benimsediğini dile getiren Boluğur, bir dönem yaptırdığı estetikten dolayı pişman olduğunu söyledi.