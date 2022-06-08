Merve Boluğur'dan Gülşen'e Van Gogh benzetmesi!

"Hayatımda kimse yok. Laf olsun diye biriyle çıkmayı sevmiyorum. İstersem koluma birini takarım. Çok basit bir şey. Benim bir dakikamı hatta saniyemi alır. Mevzu o değil. Ben gerçek, derin bağlar kurmayı sevdiğim için seçiciyim" diye konuştu.