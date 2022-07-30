Merve Boluğur'a hayatının şokunu yaşadı! Bodrum'da gördüğü şey karşısında dumur oldu!

Yaptığı her şeyle gündeme gelen Merve Boluğur, çıkardığı şarkı ve yeni sevgilisiyle çok konuşuldu. Sık sık magazin gündeminde yer almayı başaran başarılı oyuncu, Bodrum tatilinden yaptığı o paylaşımla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Bakın Boluğur, karşılaştığı o şey karşısında nasıl dumur oldu...