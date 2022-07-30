Merve Boluğur'a hayatının şokunu yaşadı! Bodrum'da gördüğü şey karşısında dumur oldu!
Oyuncu Merve Boluğur, son zamanlarda sık sık gündeme geliyor. Son olarak yeni sevgilisi ile yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. Şu sıralar Bodrum'da tatil yapan oyuncu, gittiği restoranda balık tabağının 615 TL olduğunu gördu. Boluğur, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Bu nedir baba" diyerek tepki gösterdi.
Yaptığı her şeyle gündeme gelen Merve Boluğur, çıkardığı şarkı ve yeni sevgilisiyle çok konuşuldu. Sık sık magazin gündeminde yer almayı başaran başarılı oyuncu, Bodrum tatilinden yaptığı o paylaşımla sosyal medyayı kasıp kavurdu. Bakın Boluğur, karşılaştığı o şey karşısında nasıl dumur oldu...
Çıkardığı 'Şşşşttt' şarkısıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, özel hayatı ve ilk konseriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde ilk konserini veren Boluğur, şimdilerde sevgilisiyle Bodrum'da tatil yapıyor. Artan fiyatları gören oyuncu, paylaşımıyla dikkat çekti.
Aranjör sevgilisi Mert Aydın ile tatilin tadını çıkaran Boluğur, gittiği restorandaki fiyatları görünce sessiz kalamadı.