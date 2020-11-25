Merve Boluğur yine olay! 'Hacı sembolik olarak seviyorum ama Müslümanım'

Samimi cevaplar veren güzel oyuncuya "Bir erkekte en nefret ettiğin şey ne?" sorusu soruldu. Boluğur, bu soruya şu cevabı verdi:

"Nefret kelimesini kullanmıyorum. Ailesinden ayrışmamış olması, mesleği ve parası üzerinden bir üslupla tavlamaya çalışmasından hoşlanmıyorum. Öncelikli kılmayan adamı tercih etmem."