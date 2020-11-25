Merve Boluğur yine olay! 'Hacı sembolik olarak seviyorum ama Müslümanım'
Instagram'da takipçilerinin sorularını yanıtlayan Merve Boluğur, dini inancı sorulunca verdiği cevap ile şaşırttı.
Son günlerde kurallara uymayarak sokaklarda maskesiz bir şekilde gözükmesiyle gündem olan Merve Boluğur, bu kez sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Instagram hesabından sıklıkla hayranlarının sorularına yanıt veren Boluğur, yine takipçileriyle bir soru-cevap sohbetine girdi.
Samimi cevaplar veren güzel oyuncuya "Bir erkekte en nefret ettiğin şey ne?" sorusu soruldu. Boluğur, bu soruya şu cevabı verdi:
"Nefret kelimesini kullanmıyorum. Ailesinden ayrışmamış olması, mesleği ve parası üzerinden bir üslupla tavlamaya çalışmasından hoşlanmıyorum. Öncelikli kılmayan adamı tercih etmem."
Boluğur, "En çok neye sinirlenirsin" sorusuna ise, "Sınır ihlallerine, ergen erkeklere" cevabını verdi.
Merve Boluğur, dini inancını ve boynundaki hac şeklindeki kolyeyi soran takipçisine şu yanıtı verdi:
''Hacı sembolik olarak seviyorum. O da Allah’ın bir dini ayrıca. Ayrımcı değilim. Müslümanım.''