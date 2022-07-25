Merve Boluğur yeni aşka yelken açtı! Sevgilisi çok tanıdık çıktı, bakın kimmiş...

Acemi Cadı dizisinde rol alarak adını milyonlara duyuran Merve Boluğur, oyunculuğu rafa kaldırmış, müzik dünyasına adım atmıştı. Geçtiğimiz günlerde ilk konserini Nişantaşı'nda veren güzel oyuncunun bilet fiyatları dudak uçuklatmıştı. Kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu olan Boluğur yaptığı paylaşımla yeni aşkını duyurmuştu. Fotoğrafta yüzü görünmeyen gizemli kişinin kim olduğu hayranları tarafından merak konusu olmuştu ki gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Boluğur'un yeni aşkının son dönemde birlikte çalıştığı aranjörü Mert Aydın olduğu öğrenildi...