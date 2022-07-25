Merve Boluğur yeni aşka yelken açtı! Sevgilisi çok tanıdık çıktı, bakın kimmiş...
Acemi Cadı, Küçük Sırlar gibi dizilerde yer alarak adından söz ettiren Merve Boluğur oyunculuğu sürpriz bir şekilde bıraktığını açıklamış, müzik piyasasına adım atmıştı. Geçtiğimiz günlerde ilk sahne performansını Nişantaşı'nda gerçekleştiren Boluğur'un konser fiyatı dikkat çekmişti. Özel hayatıyla da gündeme gelen güzel oyuncu yaptığı paylaşımla yeni aşkını duyurmuş, fotoğrafta yüzü görünmeyen kişinin kim olduğu merak edilmişti. Boluğur'un yeni aşkı bakın kimmiş?
Acemi Cadı dizisinde rol alarak adını milyonlara duyuran Merve Boluğur, oyunculuğu rafa kaldırmış, müzik dünyasına adım atmıştı. Geçtiğimiz günlerde ilk konserini Nişantaşı'nda veren güzel oyuncunun bilet fiyatları dudak uçuklatmıştı. Kariyeri kadar özel hayatı da merak konusu olan Boluğur yaptığı paylaşımla yeni aşkını duyurmuştu. Fotoğrafta yüzü görünmeyen gizemli kişinin kim olduğu hayranları tarafından merak konusu olmuştu ki gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Boluğur'un yeni aşkının son dönemde birlikte çalıştığı aranjörü Mert Aydın olduğu öğrenildi...
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, oyunculuğu rafa kaldırmasının ardından başladığı şarkıcılık kariyeriyle magazin gündemini çalkaladı. Sık sık özel hayatıyla gündeme gelen Merve Boluğur, şarkıcılığa başlamasının ardından ilk kez Nişantaşı'nda bir mekanda sahne almış, Boluğur'un sahnesinin bilet fiyatları ise dikkatleri çekmişti.
Ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde paylaştığı pozla yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Ancak fotoğrafta yüzü görünmeyen kişinin kim olduğu hayranları tarafından merak konusu olmuştu. Boluğur'un kumral aşkının sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı. İşte Merve Boluğur'un gizemli sevgilisi...
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, şarkıcılığa soyunmasının ardından magazin dünyasında en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Ünlü oyuncu yeni şarkısı #şşşşttt ile şarkıcılık kariyerine ilk adımını atmış olurken, Nişantaşı'nda verdiği ilk konseriyle de dikkatleri üzerine çekmişti. Boluğur'un sahnesinin bilet fiyatı ise 2 bin 500 TL olarak açıklanmıştı.