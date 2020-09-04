Merve Boluğur ve Burak Dayı ayrıldı! Birbirlerini sildiler ekstra hamle ise bakın ne oldu
Merve Boluğur, yeni sevgilisi Burak Dayı ile bir anda ayrıldı sosyal medyadan takipten çıkan ikiliden Boluğur'un hamlesi bununla da sınırlı kalmadı.
Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile ayrılmanın ardından mutluluğu buldu dedirtti, yeni sevgilisi Burak Dayı ile beraber el ele kameralar karşısına geçti hatta birçok aşk pozunu sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.
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Sevgilisiyle tatil yaptığı Çeşme tatili sonrası İstanbul'a gelen güzel oyuncu, önceki gün yeniden Alaçatı'nın yolunu tuttu. Ancak Merve Boluğur, bu kez annesiyleydi.
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Merve Boluğur tatilden paylaştığı son fotoğrafında B ve M harfli kolyesinden B’yi çıkarttı. Boluğur, Burak Dayı ile takipleşmeyi de bıraktı.
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Öte yandan oyuncu, birlikte oldukları fotoğrafları henüz kaldırmadı ama Dayı kaldırdı. Bu gelişmeler sonrası çiftin ilişkilerine son verdiği iddia edildi.
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