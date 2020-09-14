Merve Boluğur sütyensiz poz verdi takipçileri abartılı bulunca tepki yağdı
Aşk hayatı ile magazin gündemini sıklıkla meşgul eden Merve Boluğur'un sütyensiz pozlarını takipçileri bu defa abartılı buldu.
Murat Dalkılıç'la ayrıldıktan sonra adı pek çok kişiyle anılan Merve Boluğur, Burak Dayı ile bir süre aşk yaşadı. Bu aşk haberi yıla damgasını vurmuştu.
119
Sevgilisiyle tatil yaptığı Çeşme'den İstanbul'a gelen güzel oyuncu, yeniden Alaçatı'nın yolunu tutmuştu. Ancak Merve Boluğur, bu kez annesiyle olunca akıllara 'ayrıldılar mı' sorusu gelmişti.
219
Burak Dayı'nın Merve Boluğur'a iltifatlar yağdırdığı Instagram hesabını da kapatması da aşkın bittiğinin kanıtı olarak yorumlanmıştı.
319
Merve Boluğur, boynundaki M ve B baş harflerinden oluşan kolyesini de çıkartmıyordu. Son paylaşımlarında kolyesi olmayınca ayrıldıkları haberi netliğe kavuşmuştu.
419